Casa a luci rosse in B&b in centro Denunciate due persone

(Di sabato 2 ottobre 2021) La Squadra Mobile ha denunciato un tarantino di 43 anni e la sua compagna di 28 anni, di origini colombiane per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, procedendo altresì al sequestro preventivo dell’appartamento. Nel corso dei quotidiani e consueti servizi di prevenzione della criminalità, il personale della Squadra Mobile ha notato un vistoso ed eclatante andirivieni dialcune delle quali sorprese in atteggiamenti intimi a seguito di un controllo. I continui e prolungati servizi di appostamento e pedinamento hanno consentito di individuare l’appartamento ubicato in un palazzo delinteressato dall’attività di meretricio. All’interno dei locali gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato numeroso materiale utilizzato per consumare rapporti sessuali e bottiglie di “prosecco” utilizzate per intrattenere i ...

teresadallanto1 : RT @Basini__laura: Un paio di mesi fa molto dicevano che Pierpaolo e Giulia avevano buttato il loro grande fratello e una volta spente le l… - nancygbabbalea : RT @Basini__laura: Un paio di mesi fa molto dicevano che Pierpaolo e Giulia avevano buttato il loro grande fratello e una volta spente le l… - AntonyBlu87 : #GFVIP ma giucas è il custode della casa? Secondo me è lui che spegne le luci la notte ?????? - Maschere1 : RT @Elena52111071: In assenza di luce comprate questo bellissimo .la trovate su Amazon.prezzo ragionevole si carica fuori dalla luce solar… - Alessia98557373 : RT @Basini__laura: Un paio di mesi fa molto dicevano che Pierpaolo e Giulia avevano buttato il loro grande fratello e una volta spente le l… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa luci

ilmattino.it

Jessica oggi vive in Repubblica Dominicana accanto alla sua famiglia e lontana dalledei riflettori. La rapina a mano armata La giovane stava tornando ada un tirocinio quando è stata ...Più tardi, prima di andare a dormire, Heinrich, rilassato e in pace con il suo mondo uscì nel cortile davanti a. Ledella città di Dachau brillavano allegre in lontananza, nell'aria ...Erano arrivate in Italia con la speranza di trovare un lavoro e aiutare i figli piccoli lasciati in patria, ben presto si sono ritrovate segregate e costrette a prostituirsi in un’abitazione del centr ...Ad accogliere il visitatore del mondo virtuale di Vogue Talents, una colonna sonora davvero speciale: quella composta in esclusiva per The World of Vogue Talents da sei dj donne internazionali: Chloe ...