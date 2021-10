Una Vita, anticipazioni 2 ottobre: Genoveva dimentica Felipe e bacia Velasco. Anabel svela il segreto di Ildefonso (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una Vita, anticipazioni 2 ottobre: dal titolo capiamo già che sarà una grande puntata. Ecco cosa succederà. Una Vita, anticipazioni 2 ottobre: Genoveva comunica due belle notizie a Felipe Genoveva fa sapere a Felipe di aver ritirato la denuncia che aveva sporto contro di lui per inguaiarlo e gli dice anche che accetterà l’annullamento del loro matrimonio. Genoveva racconta la novità a Velasco e lo bacia Genoveva si trova col suo avvocato che l’ha salvata dalla galera per l’omicidio di Marcia, gli dice di non volere più Felipe, prende l’iniziativa e tra i due scatta il primo bacio. Anabel, obnubilata dall’alcol, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una: dal titolo capiamo già che sarà una grande puntata. Ecco cosa succederà. Unacomunica due belle notizie afa sapere adi aver ritirato la denuncia che aveva sporto contro di lui per inguaiarlo e gli dice anche che accetterà l’annullamento del loro matrimonio.racconta la novità ae losi trova col suo avvocato che l’ha salvata dalla galera per l’omicidio di Marcia, gli dice di non volere più, prende l’iniziativa e tra i due scatta il primo bacio., obnubilata dall’alcol, ...

