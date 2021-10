Ultime Notizie Roma del 01-10-2021 ore 11 | 10

(Di venerdì 1 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno da redazione Gabriella Luigi in studio illeciti nella gestione dei migranti l’ex sindaco di Riace Domenico Lucano è stato condannato a 13 anni e 2 mesi al termine del processo Segna che si è svolto a Locri in tribunale Lucano era imputato di associazione per delinquere abuso d’ufficio truffa concussione e peculato turbativa d’asta falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Questa è una vicenda inaudita sarò macchiato per sempre per colpe che non ho commesso mi aspettavo una soluzione ha detto Lucano a commento della sentenza l’ex Sindaco dovrà anche restituire €500000 riguardo i finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea e dal governo lo stabiliscesentenza ieri a Milano attivisti della Justice platform Hanno occupato con delle tende Piazza Affari di fronte alla Borsa ...

Agenzia_Ansa : Nelle Rsa la mortalità settimanale per l'infezione da Sars-CoV-2 è diminuita nettamente dall'inizio della campagna

A seguito dell'improvvisa accelerazione dei contagi, la campagna vaccinale ha ripreso slancio e nelle ultime ore circa 70.000 romeni si sono presentati nei centri sanitari per ricevere la prima o la seconda dose. Riappare dal buio nel quale è rimasto avvolto per lunghissimi anni il volto di Matteo Messina Denaro, 58 anni, boss mafioso conosciuto anche come Diabolik, e gli alias Alessio e Testa Dell'acqua.