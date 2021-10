U&D, Maria De Filippi caccia tronista Joele: quando andrà in onda la puntata e cosa mostrerà la conduttrice in puntata (Di venerdì 1 ottobre 2021) Secondo le indiscrezioni sulle registrazioni di Uomini e Donne, il tronista Joele sarebbe stato cacciato. La causa sarebbe un accordo preso di nascosto con la corteggiatrice Ilaria. LEGGI ANCHE: — Joele avvistato in un locale dopo la cacciata dal programma: ‘se fosse vero ha una faccia tosta’. cosa svela l’influencer Amedeo Venza su di lui Maria De Filippi caccia un tronista durante l’ultima registrazione del trono classico. Lo dicono le anticipazioni. Sarà vero? Photo Credits: Red CommunicationsLa stessa Ilaria, raggiunta dai giornalisti di Fanpage, ha voluto chiarire, parlando di “fraintendimenti”. “Durante il ballo mi ha detto di essere preso e di aver parlato di me ai suoi genitori e al suo migliore amico ... Leggi su funweek (Di venerdì 1 ottobre 2021) Secondo le indiscrezioni sulle registrazioni di Uomini e Donne, ilsarebbe statoto. La causa sarebbe un accordo preso di nascosto con la corteggiatrice Ilaria. LEGGI ANCHE: —avvistato in un locale dopo lata dal programma: ‘se fosse vero ha una faccia tosta’.svela l’influencer Amedeo Venza su di luiDeundurante l’ultima registrazione del trono classico. Lo dicono le anticipazioni. Sarà vero? Photo Credits: Red CommunicationsLa stessa Ilaria, raggiunta dai giornalisti di Fanpage, ha voluto chiarire, parlando di “fraintendimenti”. “Durante il ballo mi ha detto di essere preso e di aver parlato di me ai suoi genitori e al suo migliore amico ...

