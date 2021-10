Tendenze tagli di capelli inverno 2021 | lo shaglet e il bob di Greta Ferro

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Questosono di tendenza moltidie questi sono perfetti per accontentare anche le donne più esigenti. I vari hairstyle sono molto veloci da acconciare e possono essere sfoggiati in ogni occasione, quindi sono tutti da scoprire.Il grande protagonista della stagione invernale è senza nessun dubbio il famoso pixie cut. Si tratta di uno molto versatile e può essere portato pettinato tutto all'indietro o con un bel ciuffo laterale. Inoltre su questa chioma si può realizzare anche il meraviglioso effetto wet. Il pixie ha anche un effetto ringiovanente e regala immediatamente uno stile molto più sbarazzino. Per quanto riguarda la tonalità, sulla ...

Tra le tendenze capelli per l'autunno inverno 2021/2022 c'è anche la maxi frangia: lunga, geometrica e piena oppure sfilata e leggera, da portare liscia e ordinata oppure nella versione bombata, la f ...
I capelli di tendenza per l'autunno 2021: 6 tagli e colori a cui ispirarsi Pixie cut, mullet, shaglet e maxi frangia: sono i tagli di capelli di tendenza per l'autunno 2021, mentre sul fronte colori s ...