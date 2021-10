SPID obbligatorio per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione: cosa occorre sapere (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dal 1° ottobre non è più possibile accedere con password e pin ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Le “vecchie” credenziali, infatti, da oggi sono sostituite da SPID, CIE e CNS. Come fare per ottenere queste nuove credenziali e quando saranno richieste ai cittadini. SPID: a cosa serve e cosa bisogna avere per richiederlo SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. Dal 1° ottobre 2021 è l’unica modalità consentita per l’accesso nelle aree personali nei sistemi della Pubblica Amministrazione. SPID potrà essere utilizzato per molteplici operazioni, tra cui per esempio: Accesso ai servizi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dal 1° ottobre non è più possibilecon password e pin aionline. Le “vecchie” credenziali, infatti, da oggi sono sostituite da, CIE e CNS. Come fare per ottenere queste nuove credenziali e quando saranno richieste ai cittadini.: aserve ebisogna avere per richiederloè l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. Dal 1° ottobre 2021 è l’unica modalità consentita per l’accesso nelle aree personali nei sistemipotrà essere utilizzato per molteplici operazioni, tra cui per esempio: Accesso ai...

