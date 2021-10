Salvini: «Non sono abituato a godere delle disgrazie altrui. Spero che Lucano possa dimostrare la sua innocenza» – Il video (Di venerdì 1 ottobre 2021) «Io non sono abituato a godere delle disgrazie altrui. Anzi, mi spiace quando un avversario politico ha un problema. Se ieri il sindaco campione del buonismo e dell’accoglienza è stato condannato a 13 anni di carcere per un reato odioso come associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina, non da Salvini, ma da un Tribunale della Repubblica, io mi sento un po’ meno solo». Nel corso dell’evento di chiusura della campagna elettorale a Roma a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, il segretario della Lega Matteo Salvini torna all’attacco, commentando la condanna in primo grado a 13 anni e 2 mesi di reclusione per favoreggiamento all’immigrazione clandestina inflitta a Mimmo ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 ottobre 2021) «Io non. Anzi, mi spiace quando un avversario politico ha un problema. Se ieri il sindaco campione del buonismo e dell’accoglienza è stato condannato a 13 anni di carcere per un reato odioso come associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina, non da, ma da un Tribunale della Repubblica, io mi sento un po’ meno solo». Nel corso dell’evento di chiusura della campagna elettorale a Roma a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, il segretario della Lega Matteotorna all’attacco, commentando la condanna in primo grado a 13 anni e 2 mesi di reclusione per favoreggiamento all’immigrazione clandestina inflitta a Mimmo ...

