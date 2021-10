Advertising

zazoomblog : Salmo torna con Flop un album costruito per essere un successo - #Salmo #torna #album #costruito - ertocaa : Daje salmone non fare la canzone con i sample alla ye, torna a casuccia a scopare qualche ragazzina che ti osanna. #Flop #salmo -

Ultime Notizie dalla rete : Salmo torna

Tra la sindrome dell'impostore e l'estate che se ne va "e porta via il colore", la Marla del brano è un magnete che fa "sentir debole" e che"sempre come il Karma" e a cuinon può ...affronta la paura più grande di ogni artista, in un mondo dominato da materialismo e capitalismo, dove contano la ricerca della perfezione, della fama a tutti costi, in cui i parametri si ...Brian May, chitarrista, autore e membro fondatore dei Queen, apre in esclusiva la nuova stagione di Che Tempo Che Fa ..."Flop" è un disco che si interroga su un tema importante quanto tabù, quello del fallimento, che con tutte le contraddizioni del caso ci rende umani. Salmo affronta la paura più grande di ogni artista ...