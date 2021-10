Lancio di migranti Prego? Disastro al Tg5 | una gaffe senza precedenti | gelo in studio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 ottobre 2021) "Visti da voi". Questo il titolo della celebre rubrica di Striscia la Notizia, proposta nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 nella serata di giovedì 30 settembre. Una carrellata di errori televisivi o situazioni grottesche segnalate direttamente dal pubblico alla redazione di Canale 5. "Una lunga carrellata di errori televisivi", per dirla con le parole di Alessandro Siani che lancia la clip da dietro al bancone, dove conduce con Vanessa Incontrada. Si parte da Stasera Italia di Barbara Palombelli, dove in sovrimpressione fa capolino una grafica decisamente imbarazzante: "Il caso Morisi squote la Lega". Già, scuote con la "q". Dunque le immagini del traduttore di Matteo Salvini per i non udenti, pizzicato a darsi una "aggiustatina" ai gioielli di famiglia. Si passa poi al Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. In giardino è il momento della ...