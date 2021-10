La vita in una madrasa a Kabul. Il reportage AP (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nella madrasa Khatamul Anbiya, in un remoto angolo di Kabul, la sveglia suona alle 4.30 del mattino. I bambini e i ragazzi iniziano la giornata con le preghiere; trascorrono il tempo in classe memorizzando il Corano, recitano i versi fino a quando le parole non sono ben radicate nella testa. Le madrase - scuole religiose islamiche per l’istruzione elementare e superiore, frequentate solo da maschi - rappresentano una parte importante della società afghana, quella più povera e conservatrice. L’Associated Press ha documentato con un reportage fotografico la vita in una di queste scuole, dalla preghiera del mattino fino a quella della sera. La maggior parte degli studenti proviene da famiglie povere. Per loro, le madrase sono un’istituzione importante; a volte è l’unico modo per i loro figli di ricevere un’istruzione, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) NellaKhatamul Anbiya, in un remoto angolo di, la sveglia suona alle 4.30 del mattino. I bambini e i ragazzi iniziano la giornata con le preghiere; trascorrono il tempo in classe memorizzando il Corano, recitano i versi fino a quando le parole non sono ben radicate nella testa. Le madrase - scuole religiose islamiche per l’istruzione elementare e superiore, frequentate solo da maschi - rappresentano una parte importante della società afghana, quella più povera e conservatrice. L’Associated Press ha documentato con unfotografico lain una di queste scuole, dalla preghiera del mattino fino a quella della sera. La maggior parte degli studenti proviene da famiglie povere. Per loro, le madrase sono un’istituzione importante; a volte è l’unico modo per i loro figli di ricevere un’istruzione, ...

