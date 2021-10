La battaglia di Claudia Gerini che vuole adottare un bimbo a 50 anni | “Da single | non posso”

(Di venerdì 1 ottobre 2021)nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale F ha confessato di voler avere un terzo figlio per i suoi cinquant’. Lei, spiega nel corso dell’intervista, sarebbe pronta anche ad. Se solo le fosse consentito. “Ho pensato che mi piacerebbe prendere unin affido. Ne ho parlato con le figlie. È importante che siano d’accordo. E loro si sono subito spostate sulle cose pratiche, tipo dove lo facciamo dormire… Il fatto è che, essendo, nonchiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna chedare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli ...

Advertising

Claudia42265204 : Ciao Azzurra, mi sei mancata!!!come stai... ehi ritorna a 'battaglia' abbraccioni Claudia...????????????????? - ve10ve : RT @RomaFutura_: Tante persone che prima vivevano nella precarietà hanno ricevuto dopo il covid il colpo di grazia. Nel terzo municipio all… - ve10ve : RT @RomaFutura_: Ci sono quartieri senza piazze, senza asili nido. La prima battaglia è per aumentare posti negli asili nido pubblici e per… - ve10ve : RT @RomaFutura_: La seconda battaglia è quella contro la violenza nei confronti delle donne. Aumentare i centri antiviolenza che a Rima son… - ve10ve : RT @RomaFutura_: La terza battaglia è riconoscere la grande ricchezza e bellezza di Roma. Promuovere e riconoscere i beni comuni. Roma è l’… -

Ultime Notizie dalla rete : battaglia Claudia

next

...dell'America inquieta (l'omicidio dell'amico di famiglia Martin Luther King) alleper i ... Escono anche SULLA GIOSTRA di Giorgia Cecere conGerini, intrepida donna sola costretta a ...' Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se lala fa un'attrice, ha più eco ', conclude .Gerini vorrebbe adottare un terzo figlio, secondo la legge però non è possibile in quanto single. Neanche i soldi possono nulla stavolta ...Claudia Gerini vorrebbe diventare mamma per la terza volta adottando un bambino: 'Assurdo che in Italia una donna single non possa farlo'.