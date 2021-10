Inps | dal primo ottobre accesso ai servizi online solo con l’identità digitale Spid Attiva anche la nuova funzionalità di delega

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Niente più Pin: da oggi si potrà accedere aidell’con lo, cioè il Sistema pubblico di identità. Sarà possibile entrare nella propria area riservatacon Cie (Carta di identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei). L’intento è agevolare gli utenti nell’uso della piattaformae favorisce la diffusione del sistema. L’unica eccezione sarà per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento. Mentre i Pin rilasciati alle aziende e ai loro intermediari rimarranno ancora temporaneamente attivi, fino al loro completo adeguamento informatico ed organizzativo ai nuovi standard. Persone anziane, disabili e altri soggetti che non possono autonomamente accedere ai ...

