Fdi | Zan | ' solidarietà a Berizzi | inchiesta Fanpage inquietante'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Questa sera presenterò #Senzapaura a Vicenza con Paolo Berizzi. A lui tutta la mia solidarietà, costantemente attaccato da rigurgiti neofascisti, come conferma l'inchiesta inquietante di Fanpage sui finanziamenti dell'estrema destra a Fratelli d'Italia". Così Alessandro Zan su twitter.

