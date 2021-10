eFootball 2022, come scaricare gratis il gioco di calcio su PC, PS5 e Xbox Series X/S (Di venerdì 1 ottobre 2021) Mentre FIFA 22 va acquistato, quest’anno Konami ha deciso di rendere gratis il gioco eFootball 2022. Una bella notizia per i gamers, no? Eppure, bisogna sempre guardare l’altro lato della medaglia: il gioco è sì gratis e a costo zero, ma questa versione non ha tutti contenuti. O almeno, non fin da subito. Leggi anche: PlayStation Plus, la lista completa dei giochi gratis di ottobre 2021 per PS5 e PS4 eFootball 2022: come scaricare gratis il gioco su PC, PS5 e Xbox La versione mobile del gioco, di eFootball PES, sarà disponibile ad autunno e ci sarà anche un notevole aggiornamento per le edizioni Pc e Console, con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Mentre FIFA 22 va acquistato, quest’anno Konami ha deciso di rendereil. Una bella notizia per i gamers, no? Eppure, bisogna sempre guardare l’altro lato della medaglia: ilè sìe a costo zero, ma questa versione non ha tutti contenuti. O almeno, non fin da subito. Leggi anche: PlayStation Plus, la lista completa dei giochidi ottobre 2021 per PS5 e PS4ilsu PC, PS5 eLa versione mobile del, diPES, sarà disponibile ad autunno e ci sarà anche un notevole aggiornamento per le edizioni Pc e Console, con ...

