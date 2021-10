Assegno di incollocabilità, a chi spetta e quali sono gli importi 2021 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Restano invariati nel 2021 gli importi dell’Assegno di incollocabilità, la prestazione economica mensile erogata a quei lavoratori che per invalidità causata da infortunio o malattia professionale non possono usufruire dell’assunzione obbligatoria perché impossibilitati a lavorare. Lo ha confermato il Ministero del Lavoro, stabilendo nella misura di euro 263,27 l’importo mensile dell’Assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° luglio 2021. La cifra è pari a quella vigente al 1° luglio 2020. Assegno incollocabilità, cos’è L’Assegno di incollocabilità è una prestazione economica, erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 ottobre 2021) Restano invariati nelglidell’di, la prestazione economica mensile erogata a quei lavoratori che per invalidità causata da infortunio o malattia professionale non posusufruire dell’assunzione obbligatoria perché impossibilitati a lavorare. Lo ha confermato il Ministero del Lavoro, stabilendo nella misura di euro 263,27 l’importo mensile dell’dicon decorrenza dal 1° luglio. La cifra è pari a quella vigente al 1° luglio 2020., cos’è L’diè una prestazione economica, erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di ...

