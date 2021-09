Zorya Roma 0-1 LIVE | El Shaarawy porta in vantaggio i giallorossi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 settembre 2021) Alla Slavutych-Arena, il match valido per la 2ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Slavutych-Arena”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Si parte, è cominciata7?in! Palla in profondità di Darboe per lo scatto di El, che tutto solo davanti a Matsapura lo scarta e deposita in rete. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-1: risultato e ...