Varriale accusato di stalking Lui | «Falsità | accuse infondate»

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’ex vicedirettore di Rai Sport Enricoè stato sottoposto dal gip Monica Ciancio alla misura cautelare del «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati» dalla ex compagna e alla prescrizione di «non comunicare con lei» e di «allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza». L'articolo

giornalista sportivo e fino a pochi mesi fa direttore di , è indagato per stalking nei confronti della ex compagna. Il giudice delle indagini preliminari Monica Ciancio ha disposto nei suoi confronti ......dalla ex compagna con cui doveva andare a convivere. La donna accusa, volto storico di Rai Sport e delle trasmissioni calcistiche, di averla picchiata e perseguitata, scrive il ...L'ex vicedirettore di Rai Sport sottoposto a misura cautelare di «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati» dalla ex compagna.Enrico Varriale indagato per stalking nei confronti dell'ex compagna. L'ex direttore di RaiSport: "Dimostrerò l’infondatezza delle accuse in tempi brevi".