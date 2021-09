Ue | Parrini Pd | ' futuro progressisti è nel riformismo che parla a intera società'

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set (Adnkronos) - "Ildeieuropei è nelrisoluto capace dire all'insieme dellae non nel massimalismo di bandiera". Lo dice il senatore del Pd Dario, presidente della commissione Affari costituzionali. "Lo hanno dimostrato di recente Jonas Støre in Norvegia e Olaf Scholz in Germania. Lo dimostra nel Regno Unito il coraggioso discorso con cui Keir Starmer ha chiuso il congresso laburista attaccando frontalmente il premier Boris Johnson e tagliando ogni ponte ideologico col corbynismo. 'Mai più un manifesto elettorale che non sia un programma concreto. Partito di governo, non partito di protesta. Invece di urlare slogan dobbiamo cercare di cambiare la vita delle persone'", spiega. "I seguaci della ...

... per garantire a Pisa e alla sua provincia una prospettiva e undegno della loro storia. Con ... la deputata Pd Alessia Rotta, il senatore Pd Dario, il consigliere regionale Pd Andrea ...Tante opinioni diverse, ma per ora l'unica proposta in campo è quella dei Dem Ceccanti e... Guardiamo al. Restano 15 mesi per un pacchetto di riforme volendo anche costituzionali minime ...Roma, 30 set (Adnkronos) – “Il futuro dei progressisti europei è nel riformismo risoluto capace di parlare all’insieme della società e non nel massimalismo di bandiera”. Lo dice il senatore del Pd Dar ..."La spinta popolare è un bene prezioso e il Parlamento deve difendere la propria centralità in primo luogo uscendo dall’immobilismo che spesso lo porta a non legiferare su grandi questioni molto senti ...