Traffico Roma del 30-09-2021 ore 17:30 (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverde Roma dei ritrovate in studio Tiziana rimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e salari e proseguendo tra Nomentana e Prenestina e tra La Romanina e via Appia in quest’ultimo tratto Anche a causa di un incidente Traffico e code sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo dalla tangenziale a via di Tor Cervara in direzione del raccordo anulare incolonnamenti in uscita dalla capitale anche su via Flaminia Nuova da Corso di Francia al Raccordo Anulare su via del Foro Italico tratto della tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria direzione San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale altre cose da via Nomentana via Salaria in direzione dell’Olimpico a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverdedei ritrovate in studio Tiziana rimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e salari e proseguendo tra Nomentana e Prenestina e tra Lanina e via Appia in quest’ultimo tratto Anche a causa di un incidentee code sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale a via di Tor Cervara in direzione del raccordo anulare incolonnamenti in uscita dalla capitale anche su via Flaminia Nuova da Corso di Francia al Raccordo Anulare su via del Foro Italico tratto della tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria direzione San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale altre cose da via Nomentana via Salaria in direzione dell’Olimpico a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - repubblica : Consip, Tiziano Renzi rinviato a giudizio per traffico di influenze. Verdini condannato a un anno [di Andrea Ossino] - VAIstradeanas : 17:41 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma - Napoli (direzione Napoli), dalle ore 17.00 traffico ferroviario ra… -