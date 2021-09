Star in the Star 30 settembre: Loredana Bertè canta In alto mare (gallery e video) (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella terza puntata di Star in the Star, di questa sera, 30 settembre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibita nuovamente anche Loredana Bertè con il brano In alto mare. Non si trattava della vera Star, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre in seguito la sua voce originale si è rivelata. Sempre ottime le performance di “Loredana Bertè”, anche se stasera ci ha messo tanti dubbi sulla sua possibile identità. Ipotizzavamo si potesse trattare di Irene Grandi, ma ci stiamo avvicinando all’idea di Andrea ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella terza puntata diin the, di questa sera, 302021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibita nuovamente anchecon il brano In. Non si trattava della vera, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione hato in playback, mentre in seguito la sua voce originale si è rivelata. Sempre ottime le performance di “”, anche se stasera ci ha messo tanti dubbi sulla sua possibile identità. Ipotizzavamo si potesse trattare di Irene Grandi, ma ci stiamo avvicinando all’idea di Andrea ...

Advertising

fitzg_e : lo ripeterò fino all’infinito, star in the star >>>>> tale e quale #StarInTheStar - elvira_stancato : RT @Sofi71282082: Comunque c'è da dire che i concorrenti di Star In The Star sono sicuramente più preparati di quelli di Tale e Quale Show.… - Sofi71282082 : Comunque c'è da dire che i concorrenti di Star In The Star sono sicuramente più preparati di quelli di Tale e Quale Show. #StarInTheStar - tdrgius : Ma chi è la star in the star in Ilary Blasi #StarInTheStar - denalirwp : su star in the star piccolo grande amore, guardatemi come piango -