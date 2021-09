Sanremo 2022: come partecipare ad Area Sanremo (Di giovedì 30 settembre 2021) Area Sanremo Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2021 di Area Sanremo, l’unico concorso che dà la possibilità a 4 artisti emergenti di poter accedere alla serata finale di Sanremo Giovani, prevista il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo. Per iscriversi è necessario scaricare il bando ufficiale dal sito www.Area-Sanremo.it, compilare la domanda di iscrizione online e inviare il materiale richiesto entro e non oltre il 21 ottobre. Quest’anno è stata istituita la nuova figura del garante, che ascolterà le esigenze e le problematiche dei partecipanti al concorso, sottoponendole all’attenzione della Commissione di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 settembre 2021)Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2021 di, l’unico concorso che dà la possibilità a 4 artisti emergenti di poter accedere alla serata finale diGiovani, prevista il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di. Per iscriversi è necessario scaricare il bando ufficiale dal sito www..it, compilare la domanda di iscrizione online e inviare il materiale richiesto entro e non oltre il 21 ottobre. Quest’anno è stata istituita la nuova figura del garante, che ascolterà le esigenze e le problematiche dei partecipanti al concorso, sottoponendole all’attenzione della Commissione di ...

Advertising

RadioItalia : Per il terzo anno consecutivo Amadeus e Fiorello condurranno insieme #Sanremo2022! - michelemaraglin : VIA i BIG da Sanremo 2022! (e non solo le Nuove Proposte) - were_case_lost : RT @therealengie: Bhe direi che Harry è pronto per far coppia con Fiorello a Sanremo 2022 #HarryStyles #LoveOnTourNashville #LoveOnTour htt… - therealengie : Bhe direi che Harry è pronto per far coppia con Fiorello a Sanremo 2022 #HarryStyles #LoveOnTourNashville… - michelemaraglin : Sanremo 2022 sarà pieno di Indipendenti ?? -