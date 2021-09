PreCop 26, sette delegati internazionali contestano Draghi: espulsi e identificati. Greta Thunberg per solidarietà non parla alla stampa (Di giovedì 30 settembre 2021) “Siamo stati mandati via dall’incontro con Draghi. Ora la sicurezza ci tiene fuori, ci hanno preso i passaporti e li hanno schedati, senza ridarli indietro ad alcuni di noi”. È questo il racconto su Twitter dell’ambientalista irlandese Saoi Ó Chonchobhair, uno dei giovani delegati internazionali ONU alla della Youth4Climate – l’incontro della PreCop26 – di Milano. Insieme ad altri 6 colleghi, è stato infatti espulso dal MiCo – la sede dei dibatti sul clima – per aver contestato con cartelli e cori – “Basta greenwashing” e “Pueblo unido nunca serà vencido” – il discorso di Mario Draghi. Anche se ora l’incidente diplomatico sembra essersi risolto per il meglio – con la restituzione dei documenti e la riammissione, almeno formale, nella sala per gli incontri – è grande la delusione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) “Siamo stati mandati via dall’incontro con. Ora la sicurezza ci tiene fuori, ci hanno preso i passaporti e li hanno schedati, senza ridarli indietro ad alcuni di noi”. È questo il racconto su Twitter dell’ambientalista irlandese Saoi Ó Chonchobhair, uno dei giovaniONUdella Youth4Climate – l’incontro della26 – di Milano. Insieme ad altri 6 colleghi, è stato infatti espulso dal MiCo – la sede dei dibatti sul clima – per aver contestato con cartelli e cori – “Basta greenwashing” e “Pueblo unido nunca serà vencido” – il discorso di Mario. Anche se ora l’incidente diplomatico sembra essersi risolto per il meglio – con la restituzione dei documenti e la riammissione, almeno formale, nella sala per gli incontri – è grande la delusione dei ...

