Napoli-Spartak Mosca | formazioni ufficiali |  fuori Anguissa e Osimhen

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl, dopo il pareggio per 2-2 all’esordio in Europa League sul campo del Leicester, cerca i tre punti nella sfida del Maradona contro laalle ore 18.45. In porta gioca Meret, che torna dopo l’infortunio. Davanti a lui difesa a 4 che ritrova Manolas di fianco a Koulibaly, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. In mezzo al campo Elmas e Fabián Ruiz e a completare il reparto c’è Piotr Zielinski. In avanti Politano, Insigne e Petagna. Le(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Fabian, Zielinski, Politano, Petagna, Insigne. All.:Spalletti.(3-43): in attesa. Foto SscL'articolo proviene da Anteprima24.it.