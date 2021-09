Napoli Spartak Mosca 1-0 LIVE | secondo tempo al via | dentro Osimhen e Anguissa

(Di giovedì 30 settembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 2ª giornata del gruppo C dell’Europa League 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Maradona”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo C della Europa League 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 1? GOL– Azzurri subito in vantaggio dopo 11 secondi di partita. Insigne crossa dalla sinistra, il portiere russo si lascia sfuggire il pallone su cui si fionda Elmas che di controbalzo insacca col destro. 10? Occasione– Sventagliata di ...

sscnapoli : ?? #NapoliSpartak tornelli aperti dalle ore 15:45. Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio… - sscnapoli : ??? #NapoliSpartak sarà diretta dall’arbitro slovacco Kruzliak. ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00. ?? #ForzaNapoliSempre - LALAZIOMIA : LIVE - Napoli-Spartak Mosca e Zorya-Roma: gol e azioni salienti - Fantacalcio - CalcioNapoli24 : -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo C dell'Europa League 2021/22: pagelleMosca Le pagelle dei protagonisti del match traMosca, valido per la 2ª giornata del gruppo C dell'Europa League 2021/2022. TOP: Di Lorenzo FLOP: Mario Rui VOTI Al ...Che ingenuità ? Alle mezz'ora ilresta in 10: Mario Rui entra in maniera molto dura su Moses, l'arbitro estrae il giallo ma poi viene richiamato al Var. Dopo la visione del fallo al video, ...Buonasera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, seconda giornata di Europa League che avrà il via alle 18.45. Otto partite che.La rete del calciatore macedone in Napoli-Spartak Mosca è la terza realizzazione più veloce della competizione europea.