Morti sul lavoro 2021: pubblicati dati Inail. Draghi annuncia provvedimenti (Di giovedì 30 settembre 2021) Quello delle Morti sul lavoro è un problema, che soprattutto nell'ultimo periodo, sta diventando esponenziale. Ne ha voluto parlare il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso della sua introduzione della conferenza stampa sulla Nadef del 30 settembre. Morti sul lavoro, Draghi intervine «Vorrei - ha detto il capo dell'esecutivo - esprimere il più sentito cordoglio del governo, mio, per i Morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l'ambiente psicologico ed economico del Paese. In particolare voglio esprimere la vicinanza ai familiari e ai loro cari». Il premier ha ricordato gli ultimi Morti sul lavoro nominandoli con nome, cognome ed età, uno a uno. «Assume - ha aggiunto - sempre di più i ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 settembre 2021) Quello dellesulè un problema, che soprattutto nell'ultimo periodo, sta diventando esponenziale. Ne ha voluto parlare il presidente del Consiglio Mario, nel corso della sua introduzione della conferenza stampa sulla Nadef del 30 settembre.sulintervine «Vorrei - ha detto il capo dell'esecutivo - esprimere il più sentito cordoglio del governo, mio, per isulche ieri e oggi hanno funestato la scena e l'ambiente psicologico ed economico del Paese. In particolare voglio esprimere la vicinanza ai familiari e ai loro cari». Il premier ha ricordato gli ultimisulnominandoli con nome, cognome ed età, uno a uno. «Assume - ha aggiunto - sempre di più i ...

