Mentre non c’ero: al via le riprese del corto con Lodo Guenzi (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono in corso a Roma le riprese del corto Mentre non c'ero, interpretato da Lodo Guenzi ed Elena Cotta e diretto da Maurizio Rigatti. Sono iniziate a Roma le riprese del corto Mentre non c'ero, prodotto da Medica Group in collaborazione con Università Mercatorum e Laserfilm, con la regia di Maurizio Rigatti, la fotografia di Gianni Mammolotti e la partecipazione di Lodo Guenzi. Il progetto, ideato e prodotto da Gianluca Melillo Muto (Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Medica Group) e validato scientificamente dal Dott. Giandominik Bossone, è interpretato da Lodo Guenzi ed Eleonora Giovanardi con la partecipazione straordinaria di Elena Cotta, oltre ai giovani Nicola ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono in corso a Roma ledelnon c'ero, interpretato daed Elena Cotta e diretto da Maurizio Rigatti. Sono iniziate a Roma ledelnon c'ero, prodotto da Medica Group in collaborazione con Università Mercatorum e Laserfilm, con la regia di Maurizio Rigatti, la fotografia di Gianni Mammolotti e la partecipazione di. Il progetto, ideato e prodotto da Gianluca Melillo Muto (Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Medica Group) e validato scientificamente dal Dott. Giandominik Bossone, è interpretato daed Eleonora Giovanardi con la partecipazione straordinaria di Elena Cotta, oltre ai giovani Nicola ...

Advertising

Linkiesta : Ecco perché il Pd ama Giuseppe Conte e disprezza Carlo Calenda I dem preferiscono l’ex premier perché non crede a… - a_padellaro : REPUBBLICA DEGLI IPOCRITI Mentre il Capitano (ex) si serviva della macchina schiacciasassi della propaganda leghist… - Ettore_Rosato : Mentre in Afghanistan alle donne si negano diritti fondamentali in Tunisia Néjla #Bouden formerà il governo. Prima… - Siham_brt : RT @hvndemyy: 'Mentre tutti ci spingevano l'uno verso l'altro, io cercavo di non badarci' praticamente se ne erano accorti tutti prima che… - yoongimybubu : RT @kjisoouI: no comunque qui la gente litiga perché non capisce il coreano mentre io invece sono così abituata al suono della lingua che a… -