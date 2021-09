«Lo sguardo di donne occidentali che si specchiano in realtà diverse». Attraverso i testi di quattro esploratrici del passato l'attrice parte per un'ideale esperienza estrema. Strappando l'avventura a regole obsolete (Di giovedì 30 settembre 2021) Le hanno affidato spesso ruoli di donna algida e scostante, forse a causa di quel suo aspetto a metà fra il sassone e lo scandinavo. “Nordica” lo è, nata e cresciuta a Milano, benché di madre napoletana: ma come molte milanesi è in realtà aff abile,spiritosa e attenta agli altri. E Sonia Bergamasco possiede quella “capacità del corpo di vibrare” che ammira nelle sue attrici del cuore – Eleonora Duse, Anna Magnani, Meryl Streep – e che ha a che fare con il suo essere, oltre che attrice, musicista e poetessa. Sarà la sua metrica interiore a far vibrare le letture dei resoconti di alcune esploratrici del passato – Margareth Mead, Denise Paulme, Deborah Lifchitz e Alexandra David-Néel – curati da Marco Aime e Giulia Cogoli per lo spettacolo Voci di donne che si terrà a Pistoia il 25 settembre, durante il ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 settembre 2021) Le hanno affidato spesso ruoli di donna algida e scostante, forse a causa di quel suo aspetto a metà fra il sassone e lo scandinavo. “Nordica” lo è, nata e cresciuta a Milano, benché di madre napoletana: ma come molte milanesi è inaff abile,spiritosa e attenta agli altri. E Sonia Bergamasco possiede quella “capacità del corpo di vibrare” che ammira nelle sue attrici del cuore – Eleonora Duse, Anna Magnani, Meryl Streep – e che ha a che fare con il suo essere, oltre che, musicista e poetessa. Sarà la sua metrica interiore a far vibrare le letture dei resoconti di alcunedel– Margareth Mead, Denise Paulme, Deborah Lifchitz e Alexandra David-Néel – curati da Marco Aime e Giulia Cogoli per lo spettacolo Voci diche si terrà a Pistoia il 25 settembre, durante il ...

