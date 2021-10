Lecce - Monza | riflettori puntati sul primo tempo

(Di giovedì 30 settembre 2021) Campionato di Serie B , come di consueto, ricco di sorprese. Anche se sono andate in archivio soltanto sei giornate spicca il Pisa capolista con Cremonese e Ascoli che inseguono da vicino e che, di ...

Advertising

infoitsport : I numeri di Lecce-Monza: un dominio totale che spazza via i brianzoli - GazzettinoL : Serie B 7a Giornata 3-0 Lecce-Monza Venerdi 1 h.20,30 1-0 Alessandria-Cosenza Sabato 2 h.14 0-1 Frosinone… - fifutbol2021 : Resultados de la SERIE B de Italia ???? Ayer Lecce 3-0 Monza Hoy Cremonese 2-0 Ternana Frosinone 0-1 Cittadella… - Le__Le_N : RT @turtunz: @VaneJuice Dovresti continuare a guardare la replica di Lecce - Monza - VaneJuice : RT @turtunz: @VaneJuice Dovresti continuare a guardare la replica di Lecce - Monza -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Monza

SERIE B 7° TURNO :3 - 0, ALESSANDRIA - COSENZA 1 - 0, FROSINONE - CITTADELLA 0 - 1, CROTONE - ASCOLI 2 - 2, CREMONESE - TERNANA 2 - 0, PISA - REGGINA 2 - 0, SPAL - PARMA 2 - 2, BRESCIA ...RISULTATI SERIE B 7ª GIORNATA VENERDI' 1 OTTOBRE ore 20:303 - 0 DOMENICA 2 OTTOBRE ore 14:00 Alessandria - Cosenza 1 - 0 Cremonese - Ternana 2 - 0 Crotone - Ascoli 2 - 2 Frosinone -...Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parole d'elogio per la sua squadra e, in particolare, per capitan Lucioni. Le dichiarazioni ...A partire dalla difesa, l’indice PPPA, che delinea i passaggi concessi agli avversari per azione offensiva, registra un primo record. Il totale di 2.44 supera nettamente il massimo raggiunto delle pri ...