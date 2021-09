Lazio Lokomotiv Mosca 1-0 LIVE | prima occasione per la Lokomotiv

(Di giovedì 30 settembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 2ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo E della Europa League 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 8?– Tiro da fuori di Luis Alberto ottima respinta di Guilherme 13? GOL DELLA– Pedro passa in area di rigore dopo una seprentina, serve Basic che che da due passi non può ...

Advertising

DiMarzio : #UEL | #LazioLokomotiv, le formazioni ufficiali - zazoomblog : Moviola Lazio Lokomotiv Mosca: l’episodio chiave del match - #Moviola #Lazio #Lokomotiv #Mosca: - flamanc24 : RT @alessandrismo96: Non è Lazio Lokomotiv È l'inizio del mito di Toma Bashishc - LeleRoma1976 : RT @siamo_la_Roma: ??? La #Lazio e lo sfottò a #Zaniolo ?? Particolari immagini sui maxischermi prima del Lokomotiv Mosca ?? Ecco come I lazi… - korrinakiller15 : RT @SkySport: #LazioLokomotiv ora su Sky Sport Uno: risultato e tabellino LIVE #SkySport #SkyUEL #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lokomotiv

APPROFONDIMENTI CALCIO Sarri: 'La Roma? Ma cosa dicono...' SERIE A- Roma, le foto del derby della Capitale EUROPA LEAGUE, l'allenamento biancoceleste SEGUI LA DIRETTA DI ...Nel pre partita diMosca , il ds dellaIgli Tare è tornato a parlare dell'arbitraggio del derby . Queste le sue parole: " Vincere il derby contro la Roma ti dà più fiducia, ti dà più sicurezza. ...Cercherò di dare sempre il massimo, conosco il modo di giocare di Sarri, sono abituato a giocare con lui, penso che nessun giocatore si può lamentare quando viene messo in campo' Il difensore della La ...Una giornata che non è ancora finita ma che Toma Basic ricorderà per sempre. Il croato, arrivato in estate a Roma dal Bordeaux, per la prima volta oggi è sceso in campo ...