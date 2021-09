Kim Jong-un dialoga con Seul | ma respinge Biden

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il leader nordcoreano Kim-un ha annunciato la riapertura dei canali di comunicazione con la Corea del Sud, mentre gli USA resteranno fuori dal dialogo. L’agenzia di stampa statale nordcoreana Kcna ha pubblicato la notizia dopo una sessione parlamentare che si è tenuta a Pyongyang. L’ostilità tra Kim-un e gli USA Ancora una volta la Corea del Nord non dialogherà con la diplomazia americana. Secondo Kim,non ha cancellato la sua ostilità nei confronti di Pyongyang: Come dimostrano chiaramente le azioni degli ultimi otto mesi dopo l’istituzione della nuova amministrazione degli Stati Uniti, la loro minaccia politica e militare ostile contro di noi non è cambiata affatto. Per Kim le offerte di dialogo da Washington sarebbero solo un modo per avere l’appoggio della comunità internazionale. Dopo il suo ...