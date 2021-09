IMS e Meta System - Scatole nere per conquistare lEuropa

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il mercato della telematica in Italia, che vanta la più alta penetrazione di hardware a fini assicurativi al mondo (intorno al 18%), conferma si trovarsi in una fase espansiva. Lo conferma una nuova partnership tra player del calibro di IMS, (Insurance & Mobility Solutions), parte di Trak Global Group (TGG), società che fornisce soluzioni, servizi e analisi per auto connesse dedicati a compagnie assicurative, operatori della mobilità, costruttori auto e governi, che da pochi mesi ha aperto a Roma una succursale tricolore, e, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi elettronici avanzati per il mercato Automotive e UBI (Usage Based Insurance), ovvero hardware telematico. Grazie a questa partnership,e IMS diventano reciprocamente partner preferenziali a livello ...

Accordo strategico nel settore assicurazioni e mobilità tra la società del gruppo britannico Trak e il fornitore di hardware telematico ...Ims e Meta System hanno firmato un accordo strategico di partnership internazionale per innovare nei settori assicurativo e della mobilità. Ims, parte di Trak Global Group (TGG), fornitore globale di ...