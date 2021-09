«Gossip Girl», il reboot ha (finalmente) una data di uscita (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo tanto rumore, qualche certezza. Gossip Girl, nella sua versione inedita di reboot con cast rivoluzionato, ha ottenuto una data di uscita. La serie tv, che Hbo Max ha già rinnovato per una seconda stagione, debutterà su Sky nella prima serata del 27 ottobre. Allora, però, solo una parte verrà resa disponibile. Hbo Max, servizio streaming e produttore dello show, ha deciso, infatti, di dividere la prima stagione in due tranche. La prima, che negli Stati Uniti ha permesso alla piattaforma di registrare il miglior debutto dell’anno, sarà proposta da Sky senza alcuna interruzione. La seconda, come disposto da Hbo, sarà rilasciata il mese successivo, a novembre. Gossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del reboot Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo tanto rumore, qualche certezza. Gossip Girl, nella sua versione inedita di reboot con cast rivoluzionato, ha ottenuto una data di uscita. La serie tv, che Hbo Max ha già rinnovato per una seconda stagione, debutterà su Sky nella prima serata del 27 ottobre. Allora, però, solo una parte verrà resa disponibile. Hbo Max, servizio streaming e produttore dello show, ha deciso, infatti, di dividere la prima stagione in due tranche. La prima, che negli Stati Uniti ha permesso alla piattaforma di registrare il miglior debutto dell’anno, sarà proposta da Sky senza alcuna interruzione. La seconda, come disposto da Hbo, sarà rilasciata il mese successivo, a novembre. Gossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del rebootGossip Girl, il cast del reboot

Advertising

rikcristil : RT @dituttounpop: Il reboot di #GossipGirl arriverà anche in Italia su #SkySerie e in streaming su @NOWTV_It dal 27 ottobre 2021. Dal 22 ar… - CinemApp_Cinema : Nuovo cast, nuove storie, stessa esclusiva scuola dell’Upper East Side: dal 27 ottobre su @SkyItalia e @NOWTV_It l… - eminsrx : RT @leticiarpinho: pior erro da netflix foi tirar pll, gossip girl e tvd - Tele_nauta : #GossipGirl: la serie del 2021 a fine ottobre su Sky e Now, prima quella del 2007 sia in modalità on demand che att… - cinematografoIT : Nuovo cast, nuove storie, stessa esclusiva scuola dell’Upper East Side: dal 27 ottobre su @SkyItalia e @NOWTV_It l… -