GF Vip Raffaella Fico parla l’ex fidanzata del suo attuale fidanzato Piero Neri

(Di giovedì 30 settembre 2021) La showgirlha fatto sapere ai coinquilini di essereconma peri tempi della loro relazione non tornano. A mettere qualche dubbio sulla relazione arriva peròdell’imprenditore, Valentina Colombi: «O la sta prendendo in giro – ha fatto sapere – o stanno mentendo entrambi!». Valentina Colombi,

Advertising

zazoomblog : GF Vip Raffaella Fico e il fidanzato Piero nel caos l’ex di lui tuona: “È innamorato di me a ferragosto mi voleva c… - Diregiovani : Serata di fuoco al #GFVip. Dopo lo scontro tra Alex Belli e Samy, la lite coinvolge anche Ainett, Raffaella e Solei… - Lady26975507 : RT @IsaeChia: #Gf #Vip 6, una frase di Soleil Sorge fa scoppiare l’accusa di razzismo: Raffaella Fico su tutte le furie. Durante la lite s… - IsaeChia : #Gf #Vip 6, una frase di Soleil Sorge fa scoppiare l’accusa di razzismo: Raffaella Fico su tutte le furie. Durante… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 l’ex del fidanzato di Raffaella Fico: “E’ ancora innamorato di me” - #Grande #Fratello… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Raffaella

...salvataggio di Sonia Bruganelli a favore di Soleil Nella nuova edizione del Grande Fratello, ... Dopo la pesante accusa di razzismo rivolta daFico a Soleil Sorge , anche la principessa ...La frase di Soleil non è passata inosservata aFico che, in cucina con Jessica Selassié ne alcuni, ha dichiarato: "Per me è grave. Non puoi dire scimmietta, è un'offesa razzista una ...Clarissa e Ainett hanno esposto il proprio disappunto nei confronti di un eventuala salvataggio di Sonia Bruganelli a favore di Soleil ...Soleil viene accusata dai suoi compagni di gioco di aver usato parole razziste al Grande Fratello Vip. Soleil Sorge è finita al centro delle polemiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? Al ...