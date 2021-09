Formula 1 - Novità | il GP del Qatar si correrà a novembre

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sarà il Losail International Circuit a ospitare il ventesimo round del Mondiale 2021: la1 ha confermato ufficialmente che dal 19 al 21siil Gran Premio del. Futuro a lungo termine. Nonostante i tempi ristretti, ilsi è messo a disposizione della1 forte dell'esperienza maturata in tempi di pandemia nella gestione di grandi eventi come la Champions League, le qualificazioni degli Australian Open di tennis e il Beach Volley World Tour. Ma l'interesse delper la1 va ben oltre il 2021, tanto che gli organizzatori hanno firmato un accordo decennale: si sta valutando la costruzione di un nuovo circuito da far debuttare dal 2023. Stefano Domenicali, ceo della1, ha ...