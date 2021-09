EVO Showcase 2021 è stato ufficialmente cancellato

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 30 settembre 2021) Evolution Championship Series (EVO) è uno dei più grandi eventi di eSport negli Stati Uniti. È un evento annuale incentrato sui giochi di combattimento. L'EVO 2020dal vivo èannullato a causa della pandemia di COVID-19, con rimborsi per i biglietti e per le prenotazioni di hotel. I tornei online per EVO 2020 avrebbero dovuto sostituire l'evento, ma diverse società hanno dovuto ritirarsi a causa di accuse di cattiva condotta sessuale sollevate contro il CEO di EVO Joey Cuellar nel 2020. Cuellar da allora èsostituito da Tony Cannon, che è subentrato come CEO ad interim. Il 18 marzo, Sony Interactive Entertainment e l'agenzia di talenti Endeavour hanno acquisito EVO. Leggi altro...