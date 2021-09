(Di giovedì 30 settembre 2021) Lilianaè "una 'donna libera e donna di pace', come si è definita in passato. Adel governo e di tutti glivoglio ringraziarla per il suoin difesa della verità e dell'...

Corriere : Draghi incontra Greta Thunberg: «È andata benissimo. L’Italia pronta a scelte audaci su... - HuffPostItalia : Draghi incontra Greta: “Giovani, avete ragione, la transizione ecologica è una necessità” - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi incontra a Palazzo Chigi i Campioni d’Europa 2021 di #Pallavolo @Federvolley #EuroVolley Dire… - frank9you : RT @LaStampa: Draghi alla PreCop26: “La transizione ecologica è una necessità, l’Italia pronta a scelte audaci”. E incontra Greta Thunberg… - iconanews : Draghi incontra Segre, grazie a nome italiani per l'impegno -

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mariovisitando il memoriale della Shoah con la senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz e parlando a una scolaresca. "Questo luogo è la ...Il presidente del Consiglio Marioha incontrato stamane nella sede della prefettura di Milano le attiviste Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Il colloquio privato è durato circa mezz'ora prima della seduta di ...Liliana Segre è "una 'donna libera e donna di pace', come si è definita in passato. A nome del governo e di tutti gli italiani voglio ringraziarla per il suo impegno in difesa della verità e dell'uman ...Draghi incontra Greta e gli attivisti per il clima: “Avete ragione, dobbiamo agire velocemente” “È andato benissimo”. Così Mario Draghi ha commentato l’incontro con Gr ...