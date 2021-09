Condannato a 13 anni l'ex sindaco di Riace. L'accusa: illeciti nella gestione migranti (Di giovedì 30 settembre 2021) Il tribunale di Locri ha Condannato Domenico Lucano. La pena è molto più pesante dei 7 anni e 11 mesi chiesti dall'accusa per i presunti illeciti nella gestione dei ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 settembre 2021) Il tribunale di Locri haDomenico Lucano. La pena è molto più pesante dei 7e 11 mesi chiesti dall'per i presuntidei ...

