Codere concentra sua flotta in Nord Ovest Italia (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Codere Italia rende noto che in data 29 settembre 2021 le sue controllate attive nel mercato della gestione di apparecchi da intrattenimento Seven Cora Service S.r.l. e Gaming Re S.r.l. hanno conferito a Nori Games Service S.r.l., altra società attiva nel medesimo mercato controllata da Codere Italia S.p.A., due rami d'azienda nei quali sono state allocate le loro attività nell'area Nord-Ovest. A fronte del conferimento dei due rami ed attraverso un aumento di capitale a loro riservato le due cedenti sono quindi entrate nel capitale sociale di Nori Games Service S.r.l.. L'operazione si inquadra in un più ampio processo di ridefinizione societaria del Gruppo volto a semplificarne la struttura e a valorizzarne le eventuali sinergie operative, amministrative e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) -rende noto che in data 29 settembre 2021 le sue controllate attive nel mercato della gestione di apparecchi da intrattenimento Seven Cora Service S.r.l. e Gaming Re S.r.l. hanno conferito a Nori Games Service S.r.l., altra società attiva nel medesimo mercato controllata daS.p.A., due rami d'azienda nei quali sono state allocate le loro attività nell'area. A fronte del conferimento dei due rami ed attraverso un aumento di capitale a loro riservato le due cedenti sono quindi entrate nel capitale sociale di Nori Games Service S.r.l.. L'operazione si inquadra in un più ampio processo di ridefinizione societaria del Gruppo volto a semplificarne la struttura e a valorizzarne le eventuali sinergie operative, amministrative e ...

Advertising

italiaserait : Codere concentra sua flotta in Nord Ovest Italia - fisco24_info : Codere concentra sua flotta in Nord Ovest Italia: Codere Italia rende noto che in data 29 settembre 2021 le sue con… - Jammasrl : #Mercato #codere Codere concentra la sua flotta nel nord ovest d’Italia - PressGiochi : Codere concentra la sua flotta nel nord-ovest d'Italia: -