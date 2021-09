Ciclismo | Jarrad Drizners passa alla Lotto Soudal

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 settembre 2021)ha siglato un contratto di due anni con laWorldTour. Il 22enne australiano supporterà Caleb Ewan negli sprint dprossima stagione dopo aver raccolto il quarto posto nel ‘Flanders Tomorrow Tour’. Il nativo di Adelaide ha rilasciato ai microfoni della propria squadra: “Non riesco ancora a crederci. Non vedo l’ora, ma sono anche un po’ nervoso. Non pensavo di raggiungere questo obiettivo, nel 2021 non sono stato molto competitivo. Amo le gare belghe e anche gli sprint di gruppo, probabilmente grazie al mioto su pista”. Il nuovo volto dellaWorldTour ha continuato dicendo: “È fantastico poter lavorare con Caleb Ewan, uno dei migliori velocisti del mondo. Questo aspetto mi motiva. Aiutarlo a vincere mi ...