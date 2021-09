Caso Denise Pipitone, finalmente la verità: la confessione di Anna (Di giovedì 30 settembre 2021) Caso Denise Pipitone, vicini ad una svolta? La Procura di Marsala ha chiesto l’archiviazione per Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, poiché nulla è emerso in merito ad un loro possibile coinvolgimento nella scomparsa della piccola Denise. Ma le voci continuano a susseguirsi incessantemente e una testimonianza potrebbe cambiare le carte in tavola.Le intercettazioni alle quali sono stati sottoposti i dispositivi dei due non hanno fornito né elementi di prova né tantomeno tracce per far procedere le indagini in qualche direzione: ma è davvero tutto qua? Le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, la piccola di 4 anni scomparsa a Mazaro del Vallo, non sono terminate anzi grazie a una testimonianza potrebbero presto riprendere.“Rancore e disprezzo” nei ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 settembre 2021), vicini ad una svolta? La Procura di Marsala ha chiesto l’archiviazione perCorona e Giuseppe Della Chiave, poiché nulla è emerso in merito ad un loro possibile coinvolgimento nella scomparsa della piccola. Ma le voci continuano a susseguirsi incessantemente e una testimonianza potrebbe cambiare le carte in tavola.Le intercettazioni alle quali sono stati sottoposti i dispositivi dei due non hanno fornito né elementi di prova né tantomeno tracce per far procedere le indagini in qualche direzione: ma è davvero tutto qua? Le indagini sulla scomparsa di, la piccola di 4 anni scomparsa a Mazaro del Vallo, non sono terminate anzi grazie a una testimonianza potrebbero presto riprendere.“Rancore e disprezzo” nei ...

billjejeanx : RT @ore14rai2: ?? Qualcosa non torna nella vicenda di Giacomo Sartori, la procura di Pavia avrebbe aperto un fascicolo per omicidio; ?? Caso… - resort7983 : RT @ore14rai2: ?? “Chi cercherà Denise? Piera Maggio? Certo che lo farà, ma da sola?” Il caso a #ORE14RAI2 ?? La puntata di oggi è disponibi… - resort7983 : RT @ore14rai2: ?? Qualcosa non torna nella vicenda di Giacomo Sartori, la procura di Pavia avrebbe aperto un fascicolo per omicidio; ?? Caso… - elena_music7 : RT @sam45262387: Il caso Denise Pipitone è una brutta pagina della giustizia italiana, con punti oscuri che gettano ombre sulle istituzioni… - MLFranciolini : RT @sam45262387: Il caso Denise Pipitone è una brutta pagina della giustizia italiana, con punti oscuri che gettano ombre sulle istituzioni… -