Andrea Delogu dice addio a Montanari e ha una nuova fiamma (Di giovedì 30 settembre 2021) Andrea Delogu dice addio a Francesco Montanari e viene paparazzata con la sua nuova fiamma: l'affascinante modello Luigi Bruno Il cuore di Andrea Delogu torna a battere per amore: dopo gli ultimi difficili mesi dalla rottura con Francesco Montanari è stata paparazzata in giro per Milano mano nella mano con un altro uomo. Si tratterebbe dell'affascinante modello Luigi Bruno. I due sono stati fotografati tra baci pieni di passione e lunghe passeggiate. Insomma, un vero e proprio amore travolgente per la giovane speaker radiofonica, dopo la fine del suo matrimonio con Montanari. La coppia Delogu-Montanari era una delle più in vista nonché una delle più affiatate ...

