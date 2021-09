“Addio Green Pass”. L’annuncio improvviso di Matteo Bassetti (Di giovedì 30 settembre 2021) Un lento ritorno al Passato e all’epoca pre-Covid. Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Matteo di Genova, è convinto che a breve ci potrà essere un ulteriore cambio di marcia nella gestione della pandemia, soprattutto grazie ai vaccini. L’infettivologo è ospite della puntata del 29 settembre di Tagadà, programma di La7 condotto da Tiziana Panella, ed è qui che espone le sue tesi: “Nel momento in cui avremo il 90% di vaccinati o di persone immuni bisogna togliere le restrizioni, compreso il Green Pass. E bisogna tornare alla vita di prima. Se riapriremo tutto, lo faremo grazie ai vaccini e al Green Pass, che è uno strumento eccezionale di convincimento a vaccinarsi. Agli italiani abbiamo dato una speranza di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 settembre 2021) Un lento ritorno alato e all’epoca pre-Covid., direttore di Malattie infettive al Policlinico Sandi Genova, è convinto che a breve ci potrà essere un ulteriore cambio di marcia nella gestione della pandemia, soprattutto grazie ai vaccini. L’infettivologo è ospite della puntata del 29 settembre di Tagadà, programma di La7 condotto da Tiziana Panella, ed è qui che espone le sue tesi: “Nel momento in cui avremo il 90% di vaccinati o di persone immuni bisogna togliere le restrizioni, compreso il. E bisogna tornare alla vita di prima. Se riapriremo tutto, lo faremo grazie ai vaccini e al, che è uno strumento eccezionale di convincimento a vaccinarsi. Agli italiani abbiamo dato una speranza di ...

Advertising

News24Italy : #Parte lo stop alle auto: con l'allerta arancio ferme anche le Euro 5. E intanto, addio pure a Brusa la Vecia - soloiopaolo : RT @_ello_ray: 'Togliamo il green pass'. Bassetti fissa l'obiettivo per la svolta - bah…. - _ello_ray : 'Togliamo il green pass'. Bassetti fissa l'obiettivo per la svolta - bah…. - AScarfogliero : @Roberto00281114 L’addio alla plastica e ai combustibili, le lotte per contrastare i cambiamenti climatici (e, dunq… - ColluSandra : Tagadà, “via il green pass”. Così per Matteo Bassetti può arrivare la svolta sul Covid - Il Tempo -