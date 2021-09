Votare per stabilizzare il Paese. Maiteeg e la sua Libia (Di mercoledì 29 settembre 2021) “La divisione istituzionale in Libia porta ogni giorno al peggioramento della condizione di vita per i cittadini”, ha detto l’ex vicepremier e vicepresidente del Consiglio presidenziale Ahmed Maiteeg. Politico misuratino che ha relazioni internazionali profonde sia in Europa e Stati Uniti, che in Turchia, Emirati e Russia, Maiteeg sta muovendo le sue carte verso una candidatura alle presidenziali – che secondo la road map tracciata dall’Onu e dal Foro di dialogo politico libico, che ha eletto l’attuale governo guidato da Abdelhamid Dabaiba, dovrebbero tenersi il 24 dicembre. Di Maiteeg si parla molto per due ragioni: la prima, è uno dei più attivi sul palcoscenico politico libico e si sta muovendo senza macchinazioni segrete per tessere una rete di connessioni che metta insieme consensi tra l’Est e l’Ovest del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) “La divisione istituzionale inporta ogni giorno al peggioramento della condizione di vita per i cittadini”, ha detto l’ex vicepremier e vicepresidente del Consiglio presidenziale Ahmed. Politico misuratino che ha relazioni internazionali profonde sia in Europa e Stati Uniti, che in Turchia, Emirati e Russia,sta muovendo le sue carte verso una candidatura alle presidenziali – che secondo la road map tracciata dall’Onu e dal Foro di dialogo politico libico, che ha eletto l’attuale governo guidato da Abdelhamid Dabaiba, dovrebbero tenersi il 24 dicembre. Disi parla molto per due ragioni: la prima, è uno dei più attivi sul palcoscenico politico libico e si sta muovendo senza macchinazioni segrete per tessere una rete di connessioni che metta insieme consensi tra l’Est e l’Ovest del ...

