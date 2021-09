Shakhtar-Inter | l’errore da due passi di Dzeko | la disperazione di Inzaghi VIDEO

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’, ancora una volta, non va oltre lo 0-0 in casa delloDonetsk. Una partita non giocata bene dai ragazzi di Simoneche, nonostante tutto, hanno creato cinque occasioni limpide per sbloccare il risultato. Tra queste, nel corso del primo tempo, quella capitata ad Edinche da dueha spedito la palla alta. Una occasione sprecata che Simonenon ha digerito bene, l’allenatore nerazzurro si è disperato per un gol che sembrava fatto. Ecco il. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | SIPARIO L'Inter ci prova, lo Shakhtar fa muro #ShakhtarInter finisce 0?-0? #UCL #ForzaInter ???? - Inter : ? | PRIMAVERA Vittoria nella seconda giornata di #UYL per i nerazzurri di @Chivu_Official ???? #ShakhtarInter 0?? -… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - InterSuits : RT @90ordnasselA: La narrazione dei fatti, quello che si scrive, rimane. Lo scempio arbitrale tanto decantato di ieri sera, è uguale quanto… - FcInterNewsit : Shakhtar-Inter, critiche sui quotidiani per la prestazione dei nerazzurri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Inter

Commenta per primo Non c'è due senza tre. Dopo lo schiacciante 5 - 0 in semifinale di Europa League, l'pareggia 0 - 0 con loDonetsk come nei due precedenti della scorsa Champions. Quando i nerazzurri non riuscirono a superare la fase a gironi come nelle due stagioni precedenti. ...L'resta ancora a secco di gol in Champions League. Contro lo, Dzeko e Lautaro non hanno brillato Gol a grappoli in campionato, ancora a secco in Europa.a due facce in attacco in ...Inter biscione maglia Champions, la motivazione dietro l'impossibilità dei nerazzurri di utilizzare il classico design per la divisa da gioco ...Infortunio Lassina Traore, la situazione: il giocatore dello Shakhtar è uscito dal campo dopo un intervento fortuito di Dumfries. Ecco le sue condizioni ...