Scontro tra auto e mezzo pesante | lunghe code sulla via del Mare tra Giardino di Roma e il GRA

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo l’incidente che questa mattina ha paralizzato il trafficovia Pontina in direzione, ora un altro sinistro si è verificatovia del. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un’e un, all’altezza di via dicammino. A seguito dell’impatto, il camion ha perso il caricocarreggiata e ora sono in corso le operazioni di pulizia. Come fa sapere Astral Infomobilità, attualmente si registranovia deltradie il GRA, in entrambe le direzioni. IncidentePontina 29 settembre 2021 Questa mattina uno, che aveva coinvolto più ...