Programmi TV di stasera, mercoledì 29 settembre 2021. Zona Bianca o Non è L’Arena? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Zona Bianca Rai1, ore 21.25: Gifted – Il dono del talento Film del 2017 di genere Drammatico, diretto da Marc Webb, con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia Spencer, Glenn Plummer. Durata 101 minuti. Trama: Frank Adler è il tutore della nipotina Mary, sette anni appena e orfana di madre. La bambina è un prodigio della matematica e attira le attenzioni della nonna, la madre di Frank. La donna aveva già spinto oltre misura la figlia a dare il massimo, portandola ad un punto di esasperazione che poi la condusse al suicidio, e ora Frank teme che la storia possa ripetersi. L’uomo cerca di far condurre alla piccola una vita normale, ma qualora ne perdesse la custodia le cose potrebbero complicarsi… Rai2, ore 21.20: L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4 – 1^ TV Fiction del 2021, di Milena Cocozza e Manetti Bros, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 settembre 2021)Rai1, ore 21.25: Gifted – Il dono del talento Film del 2017 di genere Drammatico, diretto da Marc Webb, con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia Spencer, Glenn Plummer. Durata 101 minuti. Trama: Frank Adler è il tutore della nipotina Mary, sette anni appena e orfana di madre. La bambina è un prodigio della matematica e attira le attenzioni della nonna, la madre di Frank. La donna aveva già spinto oltre misura la figlia a dare il massimo, portandola ad un punto di esasperazione che poi la condusse al suicidio, e ora Frank teme che la storia possa ripetersi. L’uomo cerca di far condurre alla piccola una vita normale, ma qualora ne perdesse la custodia le cose potrebbero complicarsi… Rai2, ore 21.20: L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4 – 1^ TV Fiction del, di Milena Cocozza e Manetti Bros, ...

