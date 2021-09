Pistoia | albanese aggredisce l’ex-compagna con in braccio il figlio di 1 anno Arrestato dai carabinieri

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Prende a schiaffi, 18 anni non ancora compiuti, mentre tiene inilletto di appena dodici mesi. Per questo un 29 anni, con precedenti penali, è finito in manette. A fargliele scattare ai polsi, iin provincia di. Per lui l’accusa è maltrattamenti in famiglia aggravati. L’episodio si è verificato lunedì 27 settembre quando iin servizio presso la centrale operativa hricevuto la richiesta di aiuto. Dall’altro capo la voce tremante di una giovane donna in lacrime e fortemente spaventata anche per l’incolumità deldi appena unche era con lei. La 18enne subito soccorsa dai«Il mio ex-compagno ...