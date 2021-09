Pisa, Chiellini su Lucca: “Va di moda, ma non c’è esigenza di venderlo” (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'ex attaccante del Palermo fa già gola a club del calibro di Inter, Milan e Juventus: le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Pisa Leggi su mediagol (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'ex attaccante del Palermo fa già gola a club del calibro di Inter, Milan e Juventus: le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del

Advertising

junews24com : Chiellini blinda Lucca: l'ex Juve allo scoperto sull'obiettivo bianconero - - Mediagol : Pisa, Chiellini su Lucca: “Va di moda, ma non c’è esigenza di venderlo” - ParmaLiveTweet : Pisa, il ds Chiellini su Lucca: 'Ora va di moda, ma non abbiamo esigenza di vendere' - psb_original : Pisa, Chiellini su Lucca: 'Ha firmato un quinquennale, prematuro parlare di cessione' #SerieB - Gabryjuventus : ?? Juve in pole per Lorenzo Lucca anche grazie ai buonissimi rapporti con Claudio Chiellini, fratello di Giorgio. I… -