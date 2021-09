Nonna record al sud: ben 106 candeline spente in una bellissima casa di riposo (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Non cercare di aggiungere più anni alla tua vita. Meglio aggiungere più vita ai tuoi anni.” È questo che ci insegnano gli anziani, è questo che ci aiutano a comprendere i nonni di oggi e di domani, che attraversano i giorni osservando un mondo che cambia veloce è deciso. È questa la storia di Anna Milone, oggi 106 anni, donna, madre, nipote, una delle donne più longeve della città di Castellammare di Stabia (Na), i cui occhi hanno vissuto quelle che per noi sono pagine di storia, il cui cuore ha racchiuso ricordi che per noi sono solo racconti. A questa generazione dobbiamo tanto. Ascoltiamo, “rubiamo” i loro ricordi, diventiamo saggi grazie ai loro sacrifici. Facciamo tesoro dei loro insegnamenti, preziosi cimeli di un tempo che non verrà più. Auguri alla sig.ra Anna, 106 primavere di vita e di storia. migliormeridionale Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Non cercare di aggiungere più anni alla tua vita. Meglio aggiungere più vita ai tuoi anni.” È questo che ci insegnano gli anziani, è questo che ci aiutano a comprendere i nonni di oggi e di domani, che attraversano i giorni osservando un mondo che cambia veloce è deciso. È questa la storia di Anna Milone, oggi 106 anni, donna, madre, nipote, una delle donne più longeve della città di Castellammare di Stabia (Na), i cui occhi hanno vissuto quelle che per noi sono pagine di storia, il cui cuore ha racchiuso ricordi che per noi sono solo racconti. A questa generazione dobbiamo tanto. Ascoltiamo, “rubiamo” i loro ricordi, diventiamo saggi grazie ai loro sacrifici. Facciamo tesoro dei loro insegnamenti, preziosi cimeli di un tempo che non verrà più. Auguri alla sig.ra Anna, 106 primavere di vita e di storia. migliormeridionale

