Non è l'Arena 2021 stasera, ospiti 29 settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questa sera, mercoledì 29 settembre 2021, dalle 21:15 su La 7, va in onda la prima puntata della quinta edizione Non è l'Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Per la prima volta, il programma lascia la collocazione fissa della domenica ed approda al mercoledì. Non è l'Arena, 29 settembre 2021 La nuova edizione del programma si ripromette di intrecciare sempre di più, inchieste, storytelling e talk, senza dimenticare ovviamente le esclusive che negli anni passati sono stati uno dei punti di forza del programma. Nella prima puntata, ad esempio, si parlerà di mascherine. In alcuni ospedali sarebbero in uso, nonostante i sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza, delle ...

